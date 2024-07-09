Російський удар по багатоповерхівці у Києві: рятувальники дістали тіла ще трьох жінок
Унаслідок ракетного удару в понеділок, 8 липня, по багатоповерховому будинку в Шевченківському районі Києва, де повністю знищено один із підʼїздів, кількість загиблих зросла до 11.
Про це повідомив міський голова Віталій Кличко в Telegram.
“З-під уламків будинку рятувальники дістали тіла ще трьох жінок”, – розповів він.
Нині на місці російського обстрілу триває пошуково-рятувальна операція.
Напередодні ввечері з-під завалів цієї багатоповерхівки дістали тіла жінки та двох її дітей 9 та 11 років. // Дзеркало тижняTweet