Російський удар по багатоповерхівці у Києві: рятувальники дістали тіла ще трьох жінок

Унаслідок ракетного удару в понеділок, 8 липня, по багатоповерховому будинку в Шевченківському районі Києва, де повністю знищено один із підʼїздів, кількість загиблих зросла до 11.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко в Telegram.

“З-під уламків будинку рятувальники дістали тіла ще трьох жінок”, – розповів він.

Нині на місці російського обстрілу триває пошуково-рятувальна операція.

Напередодні ввечері з-під завалів цієї багатоповерхівки дістали тіла жінки та двох її дітей 9 та 11 років. // Дзеркало тижня