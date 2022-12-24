Російський удар по Херсону: кількість загиблих зросла до 10, поранено – 58

В результаті обстрілу окупантами Херсону, кількість загиблих зросла до 10 осіб, ще 58 отримали поранення.

Дані про кількість жертв обстрілу уточнив голова Херсонської обласної адміністрації Ярослав Янушевич.

“На цей момент у нас… 10 загиблих в результаті удару по центру міста. 18 поранених – у важкому стані, сказав він. Серед поранених – шестирічна дитина”, – повідомив він.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, який зараз перебуває у Херсоні, повідомив, що у постраждалих є проникаючі поранення в живіт, поранення голови різного ступеня, поранення очей, ампутації нижніх кінцівок. // УНІАН