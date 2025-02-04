Російський удар по Ізюму: серед загиблих – вагітна 19-річна дівчина та її 18-річна сестра

Окупанти обстріляли центральну частину міста

В результаті сьогоднішнього ракетного удару по Ізюму загинула молода вагітна жінка. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Встановлені дані загиблих внаслідок обстрілу жінок. Їм було по 18 та 19 років, одна із них була вагітна», – зазначив він.

Водночас, за даними Борівської селищної ради, молоді дівчата були сестрами і загинули під час відвідин Державної міграційної служби. Російська ракета обірвала життя:

Нечволод (Жальпіс) Олександри Артурівни, 28.09.2006 року народження – дружини захисника України. Без мами залишився однорічний син;

Нечволод Ангеліни Артурівни, 28.06.2005 року народження, яка готувалася стати мамою.

Крім того, внаслідок ракетного удару загинули 44-річний чоловік, 69-річний чоловік і ще один чоловік. Постраждали 55 людей, серед них 3 дитини – хлопчик шість років, дівчата 14 та 16 років. Дівчина 14 років у важкому стані. Хлопчик та 16-річна – в середньому.

Нагадаємо, Росія завдала удару по центральній частині міста Ізюм. Унаслідок російської атаки по Ізюму постраждали 55 людей, з них – троє дітей. Також відомо про п’ятьох загиблих.

Згодом президент України повідомив, що було зруйновано частину будівлі міської ради. // Главком