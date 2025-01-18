Російський удар по Києву 18 січня. Як виглядає Лук’янівка після атаки (фото, відео)

Росія зранку 18 січня атакувала Київ балістикою. На Лук’янівці у Шевченківському районі столиці пошкоджений трубопровід, будівлі та авто.

Про це повідомляє РБК-Україна .

Як повідомляє ДСНС, у Шевченківському районі Києва внаслідок атаки РФ частково зруйновані адміністративна будівля, будівлі бізнес-центру та магазину. В одній із будівель сталася пожежа, яку вже локалізовано.

Крім того, внаслідок обстрілу загорілися щонайменше три автомобілі. За даними рятувальників, ще 10 автівок зазнали ушкоджень.

За даними Київської міської військової адміністрації, станом на 8:20 відомо про чотирьох загиблих у Шевченківському районі. ДСНС повідомляє про трьох загиблих та трьох поранених.

На Лук’янівці через атаку Росії був пошкоджений магістральний трубопровід. Це призвело до витоку води. Внаслідок цього були затоплені вулиці та проїжджа частина.