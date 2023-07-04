Російський удар по Первомайському: кількість поранених зросла до 35, в реанімації немовля

Внаслідок удару російських військ ракетою “Іскандер” по Первомайському в Харківській області сьогодні поранення отримали 35 людей. Серед них – 10 дітей. 10 місячна дитина в реанімації.

Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону, пише УНН.

“Наразі відомо про 35 постраждалих, 10 дітей, одна дитина віку 10 місяців в реанімації. Якщо брати по будівлях, які постраждали, то це 9 багатоповерхівок, якщо брати людей у яких пошкоджені оселі – це майже 2 тисячі людей, — сказав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, армія рф випустила ракету “Іскандер”.

Також він додав, що жодних військових та промислових об’єктів на місці атаки немає. “Це виключно житловий район”, – сказав Синєгубов.