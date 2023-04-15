Російський удар по Слов’янську забрав життя 9 людей, під завалами можуть бути ще п’ятеро

Внаслідок ракетного удару російських військ по Слов’янську Донецької області 14 квітня загинуло вже 9 людей, 21 людина отримала поранення.

Про це повідомив керівник Слов’янської міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях у Facebook, пише УНН.

“На цей час відомо про 30 постраждалих: 21 – поранений, 9 – загиблі. На жаль, за ніч кількість загиблих збільшилася – вночі з-під завалів рятувальники дістали мертву жінку”, – написав Лях.

У ДСНС додали, що саме на місці події всього постраждало 6 осіб, з них 4 людини загинули, рятувальниками врятовано 2 особи, серед яких 1 дитина (14 років).

Зі слів Ляха, рятувальні роботи на місці частково зруйнованого 5-поверхового житлового будинку продовжуються. До них залучений спецзагін альпіністів ДСНС.

“Під завалами будинку залишається ще п’ятеро людей. Їхні особи встановлені. Окрім того, ми не маємо відомостей про мешканців ще трьох квартир”, – зазначив Лях.

На місці завалу розібрано 65 т зруйнованих будівельних конструкцій, додали у ДСНС.