Росія – агресор, Путін – воєнний злочинець, і саме з цієї позиції варто розглядати його пропагандистські заяви
Європейський Союз сприймає як пропаганду заяву Путіна щодо можливості “зовнішнього управління” Україною.
Про це заявила речниця Єврокомісії Аніта Гіппер під час брифінгу 28 березня у Брюсселі, передає “Європейська правда”.
Гіппер наголосила, що Росія є агресором, а Путін – воєнним злочинцем, і саме з цієї позиції варто розглядати його пропагандистські заяви.
“Путін – злочинець, і його розшукують за воєнні злочини. Ми не збираємося звертати увагу чи коментувати все, що він видає як пропаганду”, – сказала Гіппер, відповідаючи на прохання журналістів прокоментувати ідею Путіна про “зовнішнє управління” Україною.
Вона додала, що натомість ЄС буде “уважно дивитися на факти”,
“Факти полягають у тому, що у нас є агресор, і у нас є Україна, яка не демонструє нічого, окрім доброї волі до миру. Це те, де ми знаходимося з точки зору нашої підтримки України і нашого фокуса на тому, щоб у нас був довгий, справедливий і міцний мир”, – підкреслила речниця Єврокомісії.
Інша речниця Єврокомісії Паула Піньо додала, що президент України Володимир “Зеленський був обраний легітимно, демократично, і поки український народ не попросить про вибори, ніхто інший не повинен їх пропонувати”.
Як повідомлялося, 27 березня Путін заявив про необхідність встановлення в Україні “тимчасового управління під егідою ООН”, щоб провести вибори президента.Tweet