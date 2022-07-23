Росія до кінця липня хоче сформувати 16 батальйонів і формує новий корпус у Нижньогородській області

Про це виданню “Радіо Свобода” повідомив представник ГУР МО України

“Перше, що стосується цих так званих добровольчих батальйонів. Це новий підхід, який рф розпочала зовсім недавно. Місяць тому близько 50 суб’єктів рф отримали наказ на формування батальйонів чисельністю 500-600 осіб. Ми чітко знаємо, що на сьогоднішній день вже сформовано 8 батальйонів. Планується сформувати до кінця місяця ще 8 батальйонів. В кожному регіоні, в тому числі в Криму, Москві, Санкт-Петербурзі буде такий батальйон”, – розповів Вадим Скібіцький.

За словами представника ГУР МО України, процес формування добровольчих батальйонів відбувається через військомати і перебуває під контролем держави.

Крім того, за інформацією воєнної розвідки України, росія формує ще один корпус у Нижньогородській області – це від 10 до 15 тисяч осіб.

“Там йде і формування, і бойове злагодження й інші питання, які стосуються створення нового об’єднання. І ми не виключаємо, що цей корпус буде перекинутий на нашу територію. Російське керівництво намагається впорядкувати процес створення добровольчих формувань для того, щоб вони мали потужні наступальний і оборонний потенціали та могли б діяти, як ті батальйонні тактичні групи, що були нами розгромлені. Це великі втрати для рф, адже то були відбірні, найбільш боєздатні та досвідчені підрозділи”, – зазначив представник ГУР МО України.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України