Росія готуює нові провокації, щоб звинуватити ЗСУ: де саме спецслужби РФ планують теракти
Російські спецслужби готують теракти для нагнітання антиукраїнської істерії у РФ та окупованому Криму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО.
Зокрема, згідно із заявою керівника ГУР Міноборони України, російські спецслужби планують серію терактів з мінуванням і підривом житлових будинків, лікарень та шкіл у російських населених пунктах. Також можливі ракетно-бомбові удари.
Повідомляється, що підтвердженням цьому може бути запровадження «жовтого» рівня терористичної загрози на прикордонних територіях РФ та в Криму:
- Брянській, Курській та Білгородських областях;
- Росошанському, Кантемирівському районові Воронезької області;
- Щербинському, Єйському району Краснодарського краю;
- міста Армянськ, Красноперекопськ, Джанкой та Ленінському районі окупованого Криму.
Окрім того, Росія намагатиметься консолідувати росіян проти українців.