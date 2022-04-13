Росія готуює нові провокації, щоб звинуватити ЗСУ: де саме спецслужби РФ планують теракти

Російські спецслужби готують теракти для нагнітання антиукраїнської істерії у РФ та окупованому Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО.

Зокрема, згідно із заявою керівника ГУР Міноборони України, російські спецслужби планують серію терактів з мінуванням і підривом житлових будинків, лікарень та шкіл у російських населених пунктах. Також можливі ракетно-бомбові удари.

Повідомляється, що підтвердженням цьому може бути запровадження «жовтого» рівня терористичної загрози на прикордонних територіях РФ та в Криму:

Брянській, Курській та Білгородських областях;

Росошанському, Кантемирівському районові Воронезької області;

Щербинському, Єйському району Краснодарського краю;

міста Армянськ, Красноперекопськ, Джанкой та Ленінському районі окупованого Криму.

Окрім того, Росія намагатиметься консолідувати росіян проти українців.