Росія лише впродовж тижня застосувала проти українських міст 80 ракет, 370 «шахедів» та близько 280 КАБів

Також ворог спрямував проти України.

Про це інформує президент Володимир Зеленський.

“Наші міста й громади перебувають під постійними російськими обстрілами. Навіть у різдвяну ніч терористи влаштували масовану повітряну атаку. Всього протягом цього тижня Росія застосувала проти України понад 370 ударних дронів, близько 280 керованих авіаційних бомб і 80 ракет різних типів”, — зазначає глава держави.

Зеленський додає, що російський терор можна зупинити лише спільною силою.

“Я вдячний захисникам і захисницям, які рятують наших людей від щоденних атак, і партнерам, які розуміють важливість вчасного надання засобів протиповітряної оборони для захисту життів і наближення справедливого й чесного миру”, — наголошує президент. // LB.ua