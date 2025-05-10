«Росія має зупинити своє незаконне вторгнення»: лідери країн «коаліції охочих» опублікували спільну заяву

Головна мета нинішнього засідання – змусити Росію погодитися на безумовне припинення вогню.

Лідери країн “коаліції охочих” напередодні засідання в Києві опублікували спільне звернення, в якому закликали до 30-денного припинення вогню. Текст від імені президента Франції Еммануеля Макрона, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска, прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера опубліковано на сайті британського уряду.

Це – перший візит лідерів усіх чотирьох країн до України одночасно. Для Мерца це ще й перший візит після вступу на посаду канцлера.

У спільній заяві лідери Британії, Франції, Польщі та Німеччини декларують солідарність з Україною у боротьби проти варварського повномасштабного вторгнення Росії.

“Разом зі США ми закликаємо Росію погодитися на повне і безумовне 30-денне припинення вогню, щоб створити простір для переговорів про справедливий і міцний мир”, – йдеться в зверненні.

Лідери країн “готові якомога швидше підтримати мирні переговори, обговорити технічне виконання угоди про припинення вогню та підготуватися до повноцінної мирної угоди”.

Вони “чітко переконані, що кровопролиття має припинитися, Росія має зупинити своє незаконне вторгнення, а Україна повинна мати можливість процвітати як безпечна, надійна та суверенна держава в межах своїх міжнародно визнаних кордонів для майбутніх поколінь”.

Вони анонсували посилення тиску на Росію, допоки вона не погодиться припинити вогонь.

Еммануель Макрон окремо підкреслив, що якщо Росія і надалі блокуватиме 30-денне припинення вогню, на яке Україна погодилася ще в березні, то європейці у тісній співпраці зі США посилять на неї тиск.

“Ми вітаємо заклик президента Трампа зробити цей крок”, – сказав він.

Франузький президент наголосив, що мирна угода, яку треба укласти, зобов’язана гарантувати Україні безпеку.

Кір Стармер сказав, що “Росія повинна погодитися на повне і безумовне 30-денне припинення вогню, щоб створити простір для переговорів про справедливий і міцний мир в Україні”.

Мерц опублікував фото зі вшанування ним та іншими лідерами пам’яті полеглих захисників і написав: “Стоїмо разом. За Україну. За свободу”.

Дональд Туск поділився відео під час візиту, на якому поручі із українськими прапорами, встановленими на честь полеглих захисників, були й польські стяги.

Коаліція охочих

На тлі напруги в відносинах Києва і Вашингтона Європа активізувала зусилля з забезпечення справедливого миру для України. Лідерство в цьому питанні на себе взяли Лондон і Париж. Британський прем’єр-міністр першим оголосив, що його країна готова надіслати миротворців на територію України, які повинні гарантувати безпеку після того, як Україна і Росія домовляться про припинення війни.

Зустрічі в межах коаліції відбувалися в Брюсселі, Парижі, Лондоні. Серед головних тем – гарантії безпеки, зокрема і розміщення в Україні іноземного контингенту в тій чи іншій формі. Зараз активно обговорюють і припинення вогню на 30 діб, що стало би стартом процесу врегулювання війни.

Україна дала згоду на американську пропозицію припинення вогню ще в березні, але Росія почала вигадувати власні вимоги та встановлювати “перемир’я” то на Великдень, то на 9 травня, не дотримуючись при цьому припинення вогню. // LB.ua