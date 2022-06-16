Росія нанесла авіаудар по будівлі в Лисичанську, де ховалися люди: є загиблі та поранені

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Російські війська сьогодні завдали авіаудару по будинку в Лисичанську (Луганська область), де переховувалися люди. Внаслідок чого щонайменше троє загиблих та семеро поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая в Telegram.

Росія завдала авіаудару по будівлі в Лисичанську, де ховалися люди: є загиблі та поранені

Фото: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай (t.me/luhanskaVTSA)

«Авіаудар по Лисичанську. Влучили в одну з будівель, де переховувалися люди. Щонайменше троє загиблих та семеро поранених. Розбираємо завали», — написав Гайдай.

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