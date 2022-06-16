Росія нанесла авіаудар по будівлі в Лисичанську, де ховалися люди: є загиблі та поранені

Російські війська сьогодні завдали авіаудару по будинку в Лисичанську (Луганська область), де переховувалися люди. Внаслідок чого щонайменше троє загиблих та семеро поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая в Telegram.