Росія обстріляла школу на Донеччині: загинуло двоє людей, ще шістьох було поранено (фото)
Російські війська сьогодні, 30 червня, обстріляли школу в Покровському районі Донецької області. Унаслідок ворожої атаки загинуло двоє людей, ще шестеро дістали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.
Близько 11:20 окупаційні війська РФ вдарили, ймовірно, з реактивних систем залпового вогню по селу Сергіївка Покровського району.
Жертви атаки
Влучання відбулось на території місцевої школи. У ній на момент обстрілу перебували 12 людей – представники адміністрації, вчителі й технічний персонал.
“Внаслідок обстрілу загинули вчителька початкових класів та головна бухгалтерка”, – йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що зазнали тілесних ушкоджень ще шестеро співробітників – четверо чоловіків та двоє жінок. Наразі їх усіх госпіталізували до лікарні з мінно-вибуховими травмами та осколковими пораненнями.
Наслідки удару
Частину будівлі школи практично зруйновано: розбиті класні кімнати, кабінети та інші приміщення, розтрощені меблі і шкільний інвентар.
Наразі розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни. На місці обстрілу продовжують працювати прокурори, правоохоронці та рятувальники.