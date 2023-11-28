Росія обстріляла Сумську область з РСЗВ: загинули дві жінки і 7-річна дитина

Російська Федерація завдала артилерійського обстрілу по населених пунктах Сумської області вдень вівторка, 28 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Сумської області.

За попередніми даними, Росія почала обстріли близько 12:30. Країна-агресор застосовувала заборонені міжнародним правом методи ведення війни.

Ворог обстріляв цивільну інфраструктуру міста Середина-Буда Сумської області РСЗВ.

В результаті цього зруйновано щонайменше 5 приватних будинків. Рятівники дістали з-під завалів тіла двох загиблих жінок та двох поранених чоловіків. Також у власному авто поранення отримали цивільний чоловік та його 7-річна падчерка. Згодом дівчинка померла в лікарні.

“Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів. Досудове розслідування здійснюється слідчими Управління Служби безпеки України в Сумській області”, – сказано у повідомленні.