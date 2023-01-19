Росія перекидає військових до Білорусі в залізничних цистернах – ЗМІ

Чи транспортують таким чином військову техніку та боєприпаси до Білорусі, наразі невідомо.

Російська Федерація використовує залізничні цистерни для перекидання своїх військовослужбовців на територію Білорусі.

Як повідомляє білоруське видання “Наша Ніва“, таким чином росіяни вводять в оману супутниковий та візуальний моніторинг вантажів. Чи транспортують таким чином військову техніку та боєприпаси до Білорусі, наразі невідомо.

“Генштаб ЗСУ 29 грудня повідомляв, що біля українських кордонів перебуває вдвічі менше російських військових аніж було 24 лютого. Однак інформація “Нашої Ніви” про перекидання російських військ у цистернах свідчить про те, що присутність російських військ у Білорусі може бути більшою”, – наголошує видання.

Військова загроза Україні з боку Білорусі – подробиці

Наприкінці 2022 року українські прикордонники повідомляли, що на білоруської території перебувають понад 10 тисяч російських солдатів, і цих сил недостатньо для повторного наступу на Україну.

У Білорусі 16 січня стартували спільні з Росією льотно-тактичні навчанняавіаційних підрозділів Збройних сил, що входять до складу авіаційного компонента “регіонального угруповання військ”.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк заявив, що, за даними української воєнної розвідки, ймовірність нового вторгнення російських окупантів із території Білорусі в найближчі тижні залишається низькою. // УНІАН