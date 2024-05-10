Росія почала нову хвилю наступу на Харківщині – Зеленський. Окупанти хочуть відтіснити ЗСУ від кордону на півночі області

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що російські війська почали контрнаступ на Харківську область, однак зауважив, що про їхні плани було відомо. Про це він сказав у п’ятницю, 10 травня, під час брифінгу в Києві з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою.

«Росія почала нову хвилю контрнаступальних дій на цьому напрямку. Україна зустріла їх там нашими військами, бригадами та артилерією», – сказав президент.

Зеленський додав, що важливим ментом є те, що окупаційні війська можуть збільшувати сили на цьому напрямку. При цьому підкреслив, що військове командування України знало про імовірність цього наступу та розраховувало свої сили, щоб зупинити їх.

«Зараз йде жорстокий бій в цьому напрямку. З артилерійським вогнем. І на цей час ми їх зупинили», – сказав глава держави.

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Російські війська хочуть відтіснити ЗСУ на 10 км від кордону на півночі — Reuters

Зараз захисники намагаються стримати наступ ворога у Харківській області.

Сьогодні вранці російські війська розпочали наземну атаку на північний схід Харківської області. Як зазначає Reuters, їм вдалося просунутися на кілометр поблизу прикордонного міста Вовчанськ з метою створення буферної зони. Зараз там триває евакуація. Високопоставлене військове джерело прокоментувало ситуацію агенції, зазначаючи, що цей наступ відкриває новий фронт у війні Росії проти України.

У матеріалі сказано, що ЗСУ відправили додаткові Сили у прикордоння Харківщини. Раніше про це заявляли й у Міноборони.

“Російські війська прагнуть відтіснити Збройні сили України на 10 кілометрів від російського кордону”, — розповіло джерело агенції, додаючи, що ЗСУ зараз намагаються стримати окупаційні сили.

Нагадаємо, на світанку 10 травня російські військові активізувалися на харківському напрямку — розпочали розвідку боєм за підтримки кількох одиниць техніки та посилили обстріли насамперед міста Вовчанськ. Ворогові не вдалося прорвати лінії оборони захисників. За словами голови ОВА, Сили оборони не втратили жодного метра території. Але у прикордонні, куди були відправлені додаткові підрозділи ЗСУ, розпочалася евакуація. // Дзеркало тижня