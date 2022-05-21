Росія понад годину обстрілювала Сумщину з реактивної артилерії
Супротивник відкривав вогонь по Сумському району, зазначили в обласній військовій адміністрації.
Ворог понад годину обстрілює Сумщину з реактивних систем залпового вогню.
Про це повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
За його словами, близько 9:00 росіяни зі своєї території вели артобстріл територій Білопільської громади.
«Також понад годину ворог веде вогонь зі своєї території з ракетних систем залпового вогню по території Сумського району. Усі подробиці згодом», — зазначив голова ОВА. // УНІАН
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