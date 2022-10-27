Росія посилює Херсон мобілізованими, щоб використати їх як «гарматне м’ясо»
До тимчасово окупованого Херсону окупанти завозять нещодавно мобілізованих росіян. Загарбники готуються до вуличних боїв.
Про це начальник ГУР МО України генерал-майор Кирило Буданов заявив у коментарі CNN.
“росія посилює Херсон новобранцями, які нещодавно мобілізувалися. Ймовірно, їх використають як гарматне м’ясо”, – розповів Кирило Буданов.
Начальник ГУР МО України зазначив, що водночас країна-агресор вивозить своїх маріонеток з міста і прилеглих районів.
“Відведення окупаційних військ прискориться, коли Україна “візьме під свій артилерійський контроль дамбу Нової Каховки”, – підсумував керівник воєнної розвідки України.
Головне управління розвідки Міністерства оборони УкраїниTweet