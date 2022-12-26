Росія продовжує атаки на українські лікарні: на Сумщині в обстріляному медзакладі загинула дитина

Міністр оборони Олексій Резніков у започаткованій ним серії твітів повідомив про черговий воєнний злочин російських окупантів в Україні.

Так, у Білопіллі Сумської області рашисти обстріляли лікарню, внаслідок чого загинула дитина, вказав міністр, передає УНН.

“У Білопіллі (Сумська область) росіяни обстріляли цивільну лікарню, загинула дитина. Хоча 4-та Женевська конвенція, 1-й додатковий протокол і звичайне право за будь-яких обставин захищають лікарні від нападу, росія продовжує атакувати українські лікарні та скоює воєнні злочини”, – написав міністр у своєму Twitter.