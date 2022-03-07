Росія продовжує завдавати ракетних ударів по Україні з території Білорусі — Генштаб ЗСУ

Разом з тим російські окупаційні війська продовжують зазнавати втрат на суші.

Російська Федерація продовжує наносити ракетні удари по українських містах з території Білорусі.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України станом на 6:00, оприлюдненій в Facebook.

Зазначається, розпочалася 12-та доба героїчного протистояння українського народу російському військовому вторгненню.

«Противник продовжує наступальну операцію проти України. З початку доби російський окупант продовжив нанесення ракетно-бомбових і артилерійських ударів по населених пунктах України. Загарбники продовжують використовувати аеродромну мережу Республіки Білорусь для нанесення авіаударів по Україні», — йдеться в повідомленні.

Також сказано, що зафіксовані численні випадки зйомки постановочних репортажів для російських телеканалів про нібито гуманність і людяність солдатів-загарбників.

Водночас у соціальних мережах ворог продовжує поширення контенту, створеного від першої особи, який негативно висвітлює діяльність Збройних сил України.

‘Угруповання Сил оборони України здійснює оборонну операцію на всіх напрямках висування противника. Ворог продовжує зазнавати втрат в живій силі, наземній техніці та засобах повітряного нападу. Здається в полон», — наголошується в повідомленні. // УНІАН