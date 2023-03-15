Росія створює наступальну біологічну зброю, звинувачуючи у цьому Україну – Держдеп

Фейками про “біолабораторії” Росія намагалася виправдати велику війну.

У Державному департаменті США заявили, що Росія створює наступальну біологічну зброю. Водночас країна-агресор продовжує поширювати фейки про “біолабораторії в Україні”.

Як повідомив на брифінгу речник Держдепу Нед Прайс, Кремль впродовж років поширює фейки про “біолабораторії” в Україні, щоб викликати недовіру до мирних закладів охорони здоров’я. Це дезінформаційна кампанія стала однією зі спроб виправдати велику війну.

Прайс додав, що фейки про біологічну зброю Кремль поширює через політиків, пропагандистів та підконтрольних режиму Путіна “експертів”.

“Росія має історію звинувачень інших у тому, що вона робить сама, і її недавня заява про біологічну зброю, пов’язану з Україною, нічим не відрізняється”, – сказав Прайс.

США вважають, що РФ продовжує підтримувати програму наступальної біологічної зброї, порушуючи свої зобов’язання за Конвенцією про біологічну зброю, додав дипломат. // УНІАН