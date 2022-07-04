Росія вдарила ракетами по школі у Харкові (фото)

Рятувальники розбирають завали

Сьогодні зранку окупанти завдали ракетного удару по школі у Харкові.

Про це у Telegram повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Сьогодні о 4 ранку російські окупанти завдали підступного ракетного удару по Шевченківському району Харкова. За ціль військові терористи обрали загальноосвітню школу. Зараз рятувальники розбирають завали. Попередньо — постраждалих немає, у гімназії нікого не було», — розповів він.

Синєгубов також наголосив, що на території області ворог протягом доби гатив по містах і селах Харківського, Ізюмського та Богодухівського районів. Внаслідок обстрілів зруйновано житлові будинки, гаражі господарчі та інші споруди. // УНІАН