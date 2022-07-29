Росія вдарила по Миколаєву касетними снарядами. Загинули щонайменше чотири людини, поранені семеро

Удар відбувся по місцевості біля зупинки громадського транспорту.

Росія завдала по Миколаєву нового удару – зафіксовані прильоти касетних снарядів.

Про це мер міста Олександр Сєнкевич повідомив у Телеграм.

“Прильоти касетних снарядів в одному з районів Миколаєва. Є постраждалі. На місце вже виїхали швидкі”, – написав він.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив у Телеграм, що станом на 10:37 відомо про чотирьох загиблих і сімох поранених.

“У звʼязку там з нашими успіхами ЗСУ по півдню, не знаю, з чим, російські м*азі змінили тактику: вчора вистрілили в спальний район. Я як там не ходив – навіть натяку на військовий обʼєкт не знайшов. Розвалили купу будинків. Сьогодні щойно вистрілили в інший район, поруч із зупинкою громадського транспорту”, – заявив він.

Кім наголосив, що миколаєвці мають бути дуже обережними, адже ворог відкриває вогонь посеред дня. // LB.ua