Росія вдарила по об’єкту промисловості на Кіровоградщині: є загиблий та поранені

Російські військові атакували промисловий об’єкт у Кропивницькому районі Кіровоградської області, внаслідок чого одна людина загинула.

Про це повідомив очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

“Внаслідок сьогоднішньої ракетної атаки по Кропивницькому на одному з промислових об’єктів є травмовані та один загиблий”.

Він не уточнив, коли була атака. Востаннє в області лунала повітряна тривога з 9:37 до 10:10.

ЗМІ повідомляли про вибухи у Кропивницькому районі близько 10:00.

УП