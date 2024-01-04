Росія вдарила по об’єкту промисловості на Кіровоградщині: є загиблий та поранені
Російські військові атакували промисловий об’єкт у Кропивницькому районі Кіровоградської області, внаслідок чого одна людина загинула.
Про це повідомив очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.
“Внаслідок сьогоднішньої ракетної атаки по Кропивницькому на одному з промислових об’єктів є травмовані та один загиблий”.
Він не уточнив, коли була атака. Востаннє в області лунала повітряна тривога з 9:37 до 10:10.
- ЗМІ повідомляли про вибухи у Кропивницькому районі близько 10:00.