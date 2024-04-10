Росія вдарила по Вовчанську, повністю зруйнувавши поліклініку
Росіяни вдарили по Вовчанську Харківської області двома керованими авіабомбами.
Внаслідок ударів повністю зруйнована поліклініка. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.
“На цю хвилину відомо про одного постраждалого, 34-річний чоловік із уламковими пораненнями госпіталізований до медичної установи”, – сказав він.
Також сьогодні вдень ворог вдарив ще по двох населених пунктах Харківської області.
Внаслідок ворожого обстрілу Липців та Малої Данилівки Харківського району горять магазин і аптека. Під завалами можуть знаходитися постраждалі. // LB.uaTweet