Росія вдарила по житлових кварталах на Херсонщині: багато поранених, є загиблі

Через російські удари на Херсонщині загинули щонайменше троє людей, ще понад 10 було поранено.

За минулу добу через удари російських окупантів по Херсонській області троє людей загинули та ще понад десятьох було поранено. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він зазначив, що за минулу добу ворог здійснив 63 обстріли області, випустивши 355 снарядів з мінометів, артилерії, танків, “Градів” та безпілотників. По місту Херсон загарбники випустили 15 снарядів.

Прокудін повідомив, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; магазин та територію підприємства у Херсоні; обʼєкт критичної інфраструктури та будівлю церкви у Херсонському районі; магазин у Бериславському районі.

“Через російську агресію одна людина загинула, ще 10 – дістали поранення, з них – одна дитина”, – заявив голова ОВА.

Своєю чергою, начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко повідомив, що за минулу добу ворог 19 разів обстріляв Херсонську міську територіальну громаду та використав 86 снарядів. Ураження зафіксовані в Херсоні, Антонівці, Садовому, Комишанах та Зеленівці.

“Внаслідок ворожих обстрілів одна людина, на жаль, загинула, ще три людини зазнали поранень різної ступені важкості”, – написав він у Telegram.

Згодом Херсонська ОВА у своєму Telegram-каналі повідомила про чергову жертву російських окупантів. “Зранку під вогнем окупантів була Токарівка. Ця ворожа атака обірвала життя 68-річної місцевої мешканки”, – заявили у ОВА.

Своєю чергою, Офіс генерального прокурора повідомив, що обстріл села у Дар’ївській громаді області стався близько 08:30. Дані щодо кількості травмованих уточнюються. Розпочато досудове розслідування.

Крім того, пізніше керівник Запорізької ОВА Юрій Малашко також повідомив про жертву чергового російського обстрілу їхньої області – ворог забрав життя жительки Гуляйполя.

Він зазначив, що ранок їхня громада провела під обстрілами з реактивних систем залпового вогню та артилерії. “На жаль, під ударом опинилося подружжя: 56-річна жінка загинула, а 61-річний чоловік отримав поранення. Його оперативно доставлено до лікувальної установи”, – написав голова ОВА. // УНІАН