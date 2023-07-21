Росія вдарила ракетами «Калібр» по терміналах із зерном в Одеській області (фото)

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На світанку окупанти випустили ракети типу “Калібр” з ракетоносія, який вночі вивели на чергування у Чорне море.

Росія продовжує тероризувати Одеську область – цієї ночі ворог поцілив у термінали із зерном одного з агропідприємств. Про це в ефірі телемарафону повідомила керівниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

Фото: ДСНС

“Ворог продовжує терор. І цей терор, безперечно, пов’язаний із зерновою угодою, оскільки досить передбачувано, але все ж таки неприємно цієї ночі ворог поцілив в агропідприємство на Одещині, де намагався знищити запаси зерна. Безпосередньо в ангари із його збереженням”, – сказала вона.

Фото: ДСНС

Росія атакувала ракетами типу “Калібр”, вивівши на чергування ракетоносій серед ночі. Гуменюк зазначила, що ракети летіли на дуже низькій висоті, тому влучання сталося фактично із сигналом повітряної тривоги.

Фото: ДСНС

“Підступність ворога в тому, що удар був спрямованих у дві хвилі”, – каже керівниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України. Так, спочатку РФ випустила дві ракети. І в той момент, коли рятувальники на місці події ліквідовували пожежу, за такою ж тактикою, як і минулого разу, було завдано нового удару.

Пошкоджено багато сільськогосподарської та рятувальної техніки, додає Гуменюк.

Як повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, це четверта за тиждень атака країни-терориста на Одеську область. Він підтвердив влучання у термінали із зерном одного з агропідприємств Одеської області. Ворог знищив 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю.

“Внаслідок вибуху постраждали дві людини. Вони отримали різані рани склом. Їм надана вся необхідна медична допомога”, – заявив Кіпер. // УНІАН

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