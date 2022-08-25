Росія вдарила ракетами по Київщині: в ОВА розповіли деталі

Жертв та поранених серед цивільних станом на ранок немає.

Вночі ворог завдав ракетних ударів по Київщині.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба у своєму Telegram.

“Вночі ворог завдав ракетного обстрілу по одній із громад Вишгородського району. Зафіксовано два “прильоти”. Жертв та поранених серед цивільних станом на ранок немає. Пожежі та руйнації житлових будівель чи об’єктів інфраструктури відсутні. Обстеження атакованої території триває”, – написав він.

Кулеба також наголосив, що інші вибухи, які чули жителі регіону – робота української протиповітряної оборони. Він також закликав всіх не нехтувати сигналами тривоги та користуватися укриттям. // УНІАН