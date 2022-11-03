Росія вдарила ракетою по китайському терміналу в Миколаєві: Україна закликає Китай відреагувати

Внаслідок удару було знищено 17 тис. тон соняшникової олії на суму 26 млн доларів США.

Міністерство закордонних справ України закликає Китай тиснути на Москву з вимогою припинення війни проти України на тлі ракетного обстрілу китайського терміналу у Миколаєві.

Китайська сторона має вимагати, щоб РФ припинила атаки по українській критичній інфраструктурі, заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у соціальній мережі Facebook.

“РФ здійснила ракетний обстріл по орендованому китайською корпорацією терміналу в Миколаївському морському порту, внаслідок якого було знищено 17 тис. тон соняшникової олії на суму 26 млн доларів США. Інший термінал, яким володіє Китай, знаходиться під загрозою обстрілів”, – заявив Ніколенко.

Речник зазначив, що МЗС постійно привертає увагу міжнародної спільноти до цілеспрямованого знищення Росією сільськогосподарських терміналів в Україні як частини стратегії Кремля із підриву глобальної продовольчої безпеки.

Міністерство закордонних справ України закликає Китай тиснути на Москву з вимогою припинення війни проти України на тлі ракетного обстрілу китайського терміналу у Миколаєві.

Китайська сторона має вимагати, щоб РФ припинила атаки по українській критичній інфраструктурі, заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у соціальній мережі Facebook.

“РФ здійснила ракетний обстріл по орендованому китайською корпорацією терміналу в Миколаївському морському порту, внаслідок якого було знищено 17 тис. тон соняшникової олії на суму 26 млн доларів США. Інший термінал, яким володіє Китай, знаходиться під загрозою обстрілів”, – заявив Ніколенко.

Речник зазначив, що МЗС постійно привертає увагу міжнародної спільноти до цілеспрямованого знищення Росією сільськогосподарських терміналів в Україні як частини стратегії Кремля із підриву глобальної продовольчої безпеки. // УНІАН