Росія вдарила ракетою по цивільній колоні на виїзді із Запоріжжя: є загиблі та поранені

Російські окупанти вдарили ракетою по цивільній колоні, яка стояла в черзі на виїзді із Запоріжжя. Відомо про загиблих та поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Олександра Старуха в Telegram.

Пізніше мер Мелітополя Іван Федоров показав наслідки обстрілу цивільної колони.

Він також підтвердив удар по колоні та зазначив, що люди щодня виїжджають з обласного центру, щоб підтримати своїх родичів, передати життєво важливі ліки мирному населенню і повернутись назад.

За його словами, поки що неможливо навіть полічити кількість загиблих та поранених людей, а серед постраждалих в тому числі мелітопольці.

“Ворог завдав ракетного удару по цивільній гуманітарній колоні на виїзді з обласного центру. Люди стояли в черзі для виїзду на тимчасово окуповану територію, щоб забрати своїх родичів, відвезти допомогу”, – написав Старух.

За його словами, є загиблі та поранені.

Наразі на місці працюють рятувальники, медики, усі відповідні служби.