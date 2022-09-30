Росія вдарила ракетою по цивільній колоні на виїзді із Запоріжжя: загинули щонайменше 23 особи, ще 28 отримали поранення
Російські окупанти вдарили ракетою по цивільній колоні, яка стояла в черзі на виїзді із Запоріжжя.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Олександра Старуха в Telegram.
Пізніше мер Мелітополя Іван Федоров показав наслідки обстрілу цивільної колони.
Він також підтвердив удар по колоні та зазначив, що люди щодня виїжджають з обласного центру, щоб підтримати своїх родичів, передати життєво важливі ліки мирному населенню і повернутись назад.
“Ворог завдав ракетного удару по цивільній гуманітарній колоні на виїзді з обласного центру. Люди стояли в черзі для виїзду на тимчасово окуповану територію, щоб забрати своїх родичів, відвезти допомогу”, – написав Старух.
За його словами, є загиблі та поранені.
Наразі на місці працюють рятувальники, медики, усі відповідні служби.
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Внаслідок удару російськими військами по цивільній колоні, яка стояла в черзі на виїзді із Запоріжжя, загинули щонайменше 23 особи, ще 28 отримали поранення.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.