Росія вдарила ракетою по житловій забудові Одеси: відомо про 8 загиблих

Російська армія в понеділок вдень завдала ракетного удару по Одесі, в результаті чого загинули 8 цивільних.

Про це повідомили керівник Одеської ОВА Олега Кіпер та мер Одеси Геннадій Труханов

“Попередньо, внаслідок російської російської атаки 8 загиблих та 18 поранених. Серед постраждалих одна дитина. Четверо людей у важкому стані.”.

“Ворог підступно спрямував ракету у житлову забудову, район ділової активності. Наразі вже відомо про 8 загиблих, люди просто йшли у своїх справах”.

Об 11.58 Повітряні сили ЗСУ повідомили, що росіяни випустили балістичну ракету по Одесі. // УП