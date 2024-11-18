Росія вдарила ракетою по житловій забудові Одеси: відомо про 8 загиблих
Російська армія в понеділок вдень завдала ракетного удару по Одесі, в результаті чого загинули 8 цивільних.
Про це повідомили керівник Одеської ОВА Олега Кіпер та мер Одеси Геннадій Труханов
“Попередньо, внаслідок російської російської атаки 8 загиблих та 18 поранених. Серед постраждалих одна дитина. Четверо людей у важкому стані.”.
“Ворог підступно спрямував ракету у житлову забудову, район ділової активності. Наразі вже відомо про 8 загиблих, люди просто йшли у своїх справах”.
Об 11.58 Повітряні сили ЗСУ повідомили, що росіяни випустили балістичну ракету по Одесі. // УПTweet