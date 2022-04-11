Росія випустила по українських містах близько 2000 ракет, в Маріуполі десятки тисяч загиблих, – Зеленський

Окупанти готують новий наступ.

За час повномасштабної війни Росія випустила по українським населеним пунктам близько 2000 ракет. Артилерійських снарядів було застосовано стільки, що їх неможливо порахувати.

Окупанти знищили вже 938 освітніх обʼєктів і 300 лікарень, кількість загиблих по країні досі невстановлена, адже триває розбір завалів. І зараз Росія готує новий наступ, вона сконцентрувала десятки тисяч військових та колосальну кількість техніки. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у зверненні до політиків Південної Кореї.

«Найгірша ситуація – в Маріуполі, у нашому південному портовому місті, яке заблоковане російськими військами з 1 березня. Це було півмільйонне місто. Пів мільйона людей. Окупанти заблокували його і не дозволяли навіть завозити туди їжу і воду. Намагалися його захопити найбільш жорстоким способом – просто знищити усе, що є в місті. Маріуполь зруйнований. Там десятки тисяч загиблих. Але навіть попри це – росіяни не зупиняють наступальну операцію. Вони хочуть зробити так, щоб Маріуполь був показово знищеним містом», – підкреслив він.