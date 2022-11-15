Росія випустила по Україні близько 100 різних ракет – командування Повітряних сил

Як повідомив в ефірі національного телемарафону представник командування Повітряних сил Юрій Ігнат, окупанти перевершили 10 жовтня – тоді застосували 80 ракет. Окупанти перевершили 10 жовтня

Фото: МВС

“Так, це масований ракетний удар. Так, об’єкти критичної інфраструктури – перша ціль. Але, як бачимо, наслідки ракетних атак є і по житлових будинках”, – розповів він.

За словами Ігната, у сьогоднішньому масованому ударі брали участь літаки російської стратегічної авіації. Серед збитих ракет є і Х-101, і Х-555.

Також росіяни застосували ракети “Калібр” морського базування. Інформацію про кількість збитих ракет Ігнат пообіцяв оприлюднити пізніше.