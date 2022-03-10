Росія, яка, за словами Лаврова, «не нападала на Україну», тільки у Харкові знищила 400 багатоповерхівок

Російські загарбники знищили у Харкові приблизно 400 багатоповерхівок. У результаті людям просто ніде жити. Про те, що величезна кількість харків’ян через обстріли рашистів залишилася без даху над головою, в національному ефірі розповів міський голова Харкова Ігор Терехов.

«Ситуація дуже важка. Ми вже продумуємо, де розмістити людей. 400 багатоповерхових будинків уже зруйновано ворожою армією», – зазначив Терехов.