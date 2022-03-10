Росія, яка, за словами Лаврова, «не нападала на Україну», тільки у Харкові знищила 400 багатоповерхівок
Російські загарбники знищили у Харкові приблизно 400 багатоповерхівок. У результаті людям просто ніде жити. Про те, що величезна кількість харків’ян через обстріли рашистів залишилася без даху над головою, в національному ефірі розповів міський голова Харкова Ігор Терехов.
Місцева влада намагається знайти спосіб забезпечити дах над головою для людей, чиї будинки знищили загарбники.
Додамо, що сьогодні начальник слідчого управління Нацполіції Харківщини Сергій Болвінов повідомив, що за попередніми даними 472 будинки на території Харківської області зруйновані або частково постраждали внаслідок обстрілів.
«Найбільша кількість постраждалих та зруйнованих будинків у Київському, Харківському, Московському районах Харкова та у місті Ізюм», – сказано у повідомленні. // Главком