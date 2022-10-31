Росія за добу втратила в Україні близько 620 своїх військових, 14 танків та літак

Росія за добу втратила в Україні близько 620 своїх військових, а загалом від початку повномасштабного вторгнення близько 71 820. Про це повідомив у фейсбуці Генеральний штаб Збройних сил України.

За даними штабу, найбільших втрат окупанти зазнали на Авдіївському та Лиманському напрямках.

Також у війні проти України, за даними Генштабу, Росія втратила: