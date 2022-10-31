Росія за добу втратила в Україні близько 620 своїх військових, 14 танків та літак
Росія за добу втратила в Україні близько 620 своїх військових, а загалом від початку повномасштабного вторгнення близько 71 820. Про це повідомив у фейсбуці Генеральний штаб Збройних сил України.
За даними штабу, найбільших втрат окупанти зазнали на Авдіївському та Лиманському напрямках.
Також у війні проти України, за даними Генштабу, Росія втратила:
- 2686 (+14 за добу) танків;
- 5485 (+32) бойових броньованих машин;
- 1728(+4) артилерійських систем;
- 383 РСЗВ;
- 197 засобів ППО;
- 275 (+1) літаків;
- 253 (+1) гелікоптерів;
- 1413 (+1) БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 352 крилаті ракети;
- 16 кораблів /катерів;
- 4128 (+8) одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 154 одиниць спеціальної техніки.