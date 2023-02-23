Росія за рік завдала по Україні близько 5 тис. ракетних та майже 3,5 тис. авіаційних ударів

З 24 лютого росія завдала по об’єктах в Україні майже 5 тис. ракетних та майже 3,5 тис. авіаційних ударів.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу, передає УНН.

«Загалом з початку повномасштабної збройної агресії російськими окупаційними військами по об’єктах на території України завдано майже 5 тис. ракетних та майже 3,5 тис. авіаційних ударів. Завдана майже 1100 ударів із застосуванням безпілотних літальних апаратів», – розповів Громов.

Він зазначив, що всі дії противника відстежуються та ретельно аналізуються з метою подальшого захисту мирного неба над Україною.