Росія за рік завдала по Україні близько 5 тис. ракетних та майже 3,5 тис. авіаційних ударів

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З 24 лютого росія завдала по об’єктах в Україні майже 5 тис. ракетних та майже 3,5 тис. авіаційних ударів.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу, передає УНН.

Миколаївська ОДА

Ракетний удар по Миколаївской ОВА. Фото: ДСНС

«Загалом з початку повномасштабної збройної агресії російськими окупаційними військами по об’єктах на території України завдано майже 5 тис. ракетних та майже 3,5 тис. авіаційних ударів. Завдана майже 1100 ударів із застосуванням безпілотних літальних апаратів», – розповів Громов.

Він зазначив, що всі дії противника відстежуються та ретельно аналізуються з метою подальшого захисту мирного неба над Україною.

 

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