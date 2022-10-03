Росія заробила не менш як $530 млн. на продажі краденого з України зерна – розслідування

За допомогою підставної компанії та приховування геолокації суден Росія змогла викрасти з України зерно на загальну суму щонайменше 530 мільйонів доларів, що можна класифікувати як воєнний злочин.

Як повідомляє “Європейська правда”, про це йдеться у спільному розслідуванні AP та PBS.

Розслідування ґрунтується на аналізі супутникових знімків, даних із судових транспондерів, документів, постів у соцмережах, а також свідченнях фермерів і представників транспортних компаній.

Усього AP змогла встановити причетність до крадіжки українського зерна понад трьох десятків суден, які здійснили більш як 50 рейсів із вивезення зерна з окупованих Росією територій України в Туреччину, Сирію, Ліван та інші країни.

Один із прикладів – маршрут судна “Лаодікея”. 9 липня у Мелітополі у ваговози було завантажене зерно, яке прибуло до порту Феодосії в Криму. Там його перевантажили на “Лаодікею”, після чого з вимкненим транспондером повезли до Лівії та Сирії.

Згідно з документами, пунктом відправлення “Лаодікеї” був російський Кавказ. Але тамтешній порт надто мілкий для такого великого судна, натомість Феодосія (де воно було помічене на супутникових знімках) якраз підходить.

“Лаодікея” – одне з трьох суден, якими володіє сирійська державна компанія Syriamar Shipping, що з 2015 року перебуває під санкціями США. Ці судна здійснили мінімум 10 рейсів із окупованого узбережжя України до Сирії, Лівії та Туреччини.

Окрім сирійської компанії, до викрадення зерна з України причетна російська державна “Об’єднана суднобудівельна корпорація”, яка постачає військово-морський флот РФ кораблями й підводними човнами. Через дочірню компанію Crane Marine Contractor вона придбала три судна, що здійснили не менш як 17 рейсів від окупованої України до Туреччини й Сирії.

Так, судно “Міхаїл Нєнашев” вирушило із Севастополя із вимкненим транспондером і 25 червня прибуло до турецького порту Дьортіол і розвантажило зерно. Причал, куди прибуло судно, належить турецькій компанії, якою володіє наближений до Путіна російський олігарх Віктор Рашніков. За документами “Міхаїл Нєнашев”, як і “Лаодікея”, завантажився зерном у Кавказі.

В окремих випадках супутникові знімки фіксували, як російські кораблі перевантажували зерно на інші просто в морі – біля берега окупованого Росією Криму. Таке відбувається доволі рідко і, як правило, свідчить про прагнення приховати походження вантажу.

Згідно з розслідуванням AP та PBS, імовірно, покупцем краденого українського зерна могла бути Туреччина. Уже згадані “Лаодікея” і “Міхаїл Нєнашев” інколи прибували в порти з елеваторами, якими володіє державна структура – Зернова рада Туреччини.

У червні турецька влада стверджувала, що серйозно ставиться до повідомлень про прибуття до країни викраденого українського збіжжя, та не знайшла доказів, що це підтверджують. Але лише минулого тижня АР зафіксувало судно “Матрос Кошка”, яке за документами мало б завантажуватися на Кавказі, але фактично робило це в порту Севастополя.