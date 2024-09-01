Росія завдала 10 ударів по Харкову: виникли пожежі є постраждалі, серед них – шестирічна дитина

Російські війська продовжують тероризувати населення Харківщини. Удень у неділю, 1 вересня, росіяни завдали близько 10 ударів по Харкову. У місті досі лунають вибухи.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

В обласному центрі пошкоджено житлові будинки, обʼєкт спортивної інфраструктури, торговельний центр. Нині вже відомо про шістьох постраждалих, шестирічна дитина дістала гостру реакцію на стрес. Інформація про кількість поранених та масштаби руйнувань уточнюється.

За інформацією міського голови Ігоря Терехова, снаряди РФ влучили в район приватної забудови. Спалахнула пожежа на подвір’ях та в супермаркеті. За його словами, серед постраждалих є медичні працівники.

Напередодні ввечері окупанти вдарили по Харкову ракетою “Гром-Е1”. Унаслідок ракетного удару постраждали чотири людини: 13-річна дівчинка та дві жінки 24 і 20 років зазнали гострої реакції на стрес, 26-річний чоловік дістав поранення.