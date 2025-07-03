Росія завдала удару балістикою по припортовій інфраструктурі Одеси: є загиблі та поранені
Російська армія сьогодні вдруге за день обстріляла Одесу. Удень росіяни завдали удару балістичною касетною ракетою по припортовій інфраструктурі міста. Унаслідок ракетного удару двоє людей загинули та ще троє — дістали поранення.
Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер в ефірі телемарафону.
За його словами, один із загиблих є водієм вантажівки, а особа іншої жертви встановлюється. Пораненим лікарі надають необхідну допомогу.
Незадовго до вибуху Повітряні сили Збройних сил України попереджали про загрозу застосування балістики із тимчасово окупованого Криму та швидкісну ціль у напрямку міста. // Дзеркало тижняTweet