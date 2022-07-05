Росія здійснила масований обстріл Слов’янська (фото, відео)

Обстріл спричинив численні пожежі. Щонайменше одна людина загинула.

Російські окупанти здійснили масований обстріл Слов’янська Донецької області.

Про це у Facebook повідомив керівник Слов’янської міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях.

«Слов’янськ! Масований обстріл міста! Центр, Північний. Всім залишатися в укриттях», — наголосив Лях.

Він зазначив, що додаткову інформацію повідомить пізніше.

Як пише Радіо Свобода, обстріл спричинив численні пожежі. Щонайменше одна людина загинула.

УНІАН