Росія здійснила запуск крилатих і балістичних ракет. Загинули 5, постраждали понад 40

Ворог завдав удару по різних містах.

Російська армія близько 6 ранку 23 січня здійснила запуск ракет. Вибухи лунали в Києві, Харкові, Павлограді. Станом на 9:10, за даними міністра внутрішніх справ, унаслідок атаки загинули п’ятеро людей, поранені понад 40.

Київ: внаслідок ракетного удару у столиці виникли кілька пожеж – у Святошинському, Солом’янському та Печерському районах. Одна людина загинула, є постраждалі цивільні. Пошкоджені дві багатоповерхівки, приватна будівля, автомобілі.

Київська область: рятувальники працюють у Бучанському районі. Пошкоджені два багатоповерхові будинки, приватний будинок, господарчі споруди та автомобілі. Постраждали троє людей.

Унаслідок атаки по Павлограду Дніпропетровської області одна людина загинула, одна – травмована.

Харків: окупанти влучили у два багатоповерхові будинки. За попередніми даними, троє людей загинули, ще близько 30 постраждали.

Фото: ДСНС України в Telegram Наслідки удару в Харкові

Фото: ГУ ДСНС у Києві Наслідки удару в Києві

Фото: Міністр внутрішніх справ у Telegram Наслідки удару

Ворог бив із носіїв крилатих ракет Ту-95 МС і носіїв “Кинджалів” Ту-22М3. Стосовно останніх, то станом на 6:18 в повітряному просторі росіян два таких літаки злетіли з аеродрому Оленья і два – з Шайковки, повідомили в Повітряних силах.

Відбій тривоги почали оголошувати після 8:15.

Спершу окупанти випустили дві групи крилатих ракет. О 7:10 Повітряні сили повідомили про балістику на Дніпро.

У Повітряному просторі України станом на 6:29 були зафіксовані крилаті ракети. Перша група – на межі Київської та Черкаської області, курс південно-західний. Друга група в північній частині Полтавської, курс південно-західний. // LB.ua