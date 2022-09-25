Росія знову атакувала Одесу безпілотниками-камікадзе – є влучання в центр міста

Один апарат було збито над морем.

Уночі 25 вересня російська армія знову атакувала Одесу безпілотниками-камікадзе. Є влучання в будівлю в центрі міста.

Один безпілотник сили ППО збили. Про це речник Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив у Телеграмі.

“Одесу знову атаковано ворожими дронами-камікадзе. Тричі ворог влучив в адмінбудівлю в центрі міста. Триває рятувальна операція і гасіння пожежі”, – повідомив він.

Людських втрат немає. Братчук закликав одеситів не публікувати фото і відео з місця влучання.

Згодом у Повітряних силах додали, що атака відбулася з використанням іранських “Шахід-136”. Один апарат збили над морем.

Нагадаємо, протягом пʼятниці Росія двічі атакувала Одесі безпілотниками, закупленими в Ірану. Було влучання в портовій зоні, решту іранських БпЛА збила ППО. Від влучання загинула мирна людина.

У відповідь на затосування іранського озброєння Україна позбавила акредитації посла Ірану. // LB.ua