Росія знову вдарила ракетами по базі відпочинку на узбережжі Одеської області

Ракета Х-31 потрапила до господарської будівлі бази відпочинку.

Увечері 2 липня ворог знову піддав ракетному обстрілу базу відпочинку на узбережжі Білгород-Дністровського району Одеської області, жертв немає.

Про це журналістам повідомили у оперативному командуванні «Південь».

«З винищувача Су-30 по Білгород-Дністровському районі Одещини знову випущено ракету Х-31, яка потрапила до господарської будівлі прибережної бази відпочинку. Значних руйнувань та спалахів не виникло, загиблих та постраждалих немає», — сказано у повідомленні.

Зазначається, що перед цим ворожі бомбардувальники Су-24 під прикриттям винищувача Су-30 завдали двох бомбових ударів по острову Зміїному (Одеська обл.).

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 1 липня окупанти завдали ракетного удару по курортному селищу Сергіївка Білгород-Дністровського району Одеської області. Зруйновано 9-поверховий житловий будинок та будівлі бази відпочинку. Внаслідок удару загинула 21 особа, серед яких дитина, ще близько 40 постраждали.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, пов’язане з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). База відпочинку належить МОЗ Молдови. На базі був розташований центр реабілітації дітей, які мають тяжкі захворювання. Жодних військових об’єктів на цій території немає. // УНІАН