Росія знову завдала ракетного удару по Києву: цілилася у залізничні об’єкти
У Києві сьогодні, 5 червня, прогриміло кілька вибухів.
Зранку 5 червня ракетні удари у Києві були завдані по об’єктам «Укрзалізниці».
Про це повідомив радник глави Офісу президента Сергій Лещенко.
«Додатково: удари наносилися по об’єктах Укрзалізниці», — написав Лещенко.
Раніше, як писав УНІАН, мер столиці Віталій Кличко повідомив, що у результаті ракетних ударів по Києву постраждала одна людина, її госпіталізовано до лікарні.
Вибухи у Києві: що відомо
Як повідомляв УНІАН, у неділю вранці, 5 червня, у двох районах Києва сталися вибухи. Як підтвердив Кличко, вибухи в Києві сьогодні сталися в Дніпровському та Дарницькому районах.
У Генштабі ЗСУ також підтвердили удари по Громадянській інфраструктурі Києва.
«Агресор продовжує завдавати ракетних та авіаційних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на території нашої Держави, зокрема в Києві», — йдеться в повідомленні. // УНІАНTweet