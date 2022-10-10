Росія зранку випустила по Україні 75 ракет. 41 з них знешкоджено, – Залужний

Зранку 10 жовтня Росія випустила по Україні 75 ракет. Також вона застосовує ударні безпілотники.

Про це Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив у Телеграм.

“Країна-терорист російська федерація завдає масованих ракетних та авіаційних ударів по території України, застосовує ударні БПЛА. Зранку агресором випущено вже 75 ракет. 41 з них знешкоджено нашою ППО”, – повідомив він.

Залужний наголосив, що Збройні Сили роблять все можливе, щоб захистити співгромадян.Однак ворожа атака триває.

“Закликаю всіх знаходитися в укриттях!” – підкреслив він. // LB.ua