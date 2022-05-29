Росіяни вдарили по Донеччині ракетами, «Ураганами», танками та важкою артилерією – є загиблі та поранені (фото)

За добу окупанти обстріляли вісім населених пунктів. Руйнувань зазнали 25 цивільних об’єктів – житлові будинки та коксохімічний завод. Поліцейські задокументували наслідки воєнних злочинів рф.

Російські війська завдали ударів по населених пунктах – Миколаївка, Бахмут, Авдіївка,Торецьк, Мар’їнка, Райгородок, Новоекономічне, Тоненьке. Серед мирного населення є вбиті та поранені.

На місцях обстрілів працювали поліцейські. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України

Важливо!

Шановні громадяни, дотримуйтесь комендантської години, не виїжджайте самостійно неперевіреними маршрутами – ворог розстрілює цивільні авто.

Не піднімайте невідомі предмети та не чіпайте нерозірвані снаряди. Викликайте піротехніків за телефоном 101.

Будьте обережні, в захоплених населених пунктах загарбники займаються мародерством, відбирають транспорт.

Окупант масово розповсюджує фейки, тож довіряйте виключно офіційним джерелам інформації.

Поліція залишається на варті безпеки.