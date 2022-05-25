Росіяни вдарили по ТРЦ і 60 будинках у Запоріжжі: самі окупанти звітують про атаку «Моторсічі» (фото)

Російські загарбники запустили чотири крилаті ракети по Запоріжжю.

Внаслідок ранкових ракетних ударів по Запоріжжю пошкоджені об’єкти у Шевченківсьому районі міста та торгівельний центр в Олександрівському районі.

Про це у Facebook повідомив секретар міськради Анатолій Куртєв.

«На превеликий жаль, внаслідок обстрілів загинула жінка. Також відомо про чотирьох поранених, яким вже надано першу медичну допомогу та відпустили додому», — пояснив чиновник.

У приватному секторі міста пошкоджено 60 будинків цивільних. Дані про постраждалих уточнюються.

Міноборони Росії ракетні удари по Запоріжжю підтверджує. За логікою окупантів, вони влучили не у будинки тамтешніх мешканців, а у потужності підприємства «Моторсіч», що випускає двигуни для українських БПЛА. // УНІАН