Росіяни вдарили по ТРЦ і 60 будинках у Запоріжжі: самі окупанти звітують про атаку «Моторсічі» (фото)
Російські загарбники запустили чотири крилаті ракети по Запоріжжю.
Внаслідок ранкових ракетних ударів по Запоріжжю пошкоджені об’єкти у Шевченківсьому районі міста та торгівельний центр в Олександрівському районі.
Про це у Facebook повідомив секретар міськради Анатолій Куртєв.
«На превеликий жаль, внаслідок обстрілів загинула жінка. Також відомо про чотирьох поранених, яким вже надано першу медичну допомогу та відпустили додому», — пояснив чиновник.
У приватному секторі міста пошкоджено 60 будинків цивільних. Дані про постраждалих уточнюються.
Міноборони Росії ракетні удари по Запоріжжю підтверджує. За логікою окупантів, вони влучили не у будинки тамтешніх мешканців, а у потужності підприємства «Моторсіч», що випускає двигуни для українських БПЛА. // УНІАНTweet