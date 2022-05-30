Росіяни за добу зруйнували понад 50 цивільних об’єктів у Гуляйполі – Запорізька ОВА

Протягом доби 29 травня внаслідок обстрілів російських загарбників у Гуляйполі Запорізької області було зруйновано понад 50 цивільних об’єктів.

Про це повідомили на Telegram-каналі Запорізької ОВА.

“Минулої доби зафіксовано найбільшу кількість звернень від місцевих мешканців щодо завданих руйнувань. Зруйновано понад 50 об’єктів цивільної інфраструктури”, — ідеться в дописі.

Росіяни обстрілювали багатоповерхівки, приватні будинки, продовольчі магазини, будинок молитви й поштове відділення.

“Внаслідок збройної атаки в домівках мирних жителів вибиті вікна й двері, пошкоджені стіни та шиферне покриття на дахах. У дворах людей потрощено прибудинкову територію, парканні огорожі, гаражі й інші господарчі будівлі”, — зазначили в пресцентрі. // «Прямий»