Росіяни бояться повернення окупантів з війни: результати опитування
Військовослужбовці армії РФ стали більш жорстокими і схильними до насильства.
Близько 40% російських громадян вважають, що через повернення з фронту «героїв СВО» значно зросте рівень злочинності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на опитування, проведене «Левада-центром».
Нагадаємо, росіяни не відчувають моральної відповідальності за війну в Україні, а більшість населення не готова особисто брати участь у бойових діях. Про це повідомив в інтерв'ю «Главкому» доктор соціологічних наук, директор Інституту конфліктології та аналізу Росії Олександр Шульга. Ця війна є загарбницькою, і росіяни це усвідомлюють, але сприймають її як додатковий спосіб заробітку, зазначає соціолог.